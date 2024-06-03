...

Kans Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, PKB Mengaku Ada Komunikasi

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Senin 03 Juni 2024 21:33 WIB
A A A
Nama Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan santer dijagokan untuk maju kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024.
 
Ketua Desk Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar menyebutkan tim teknis sudah berkomunikasi intensif dengan Anies Baswedan.
 
Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers terkait Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Kepala Daerah Lanjutan di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat pada Senin (3/6/2024).
 
Ia menyebutkan pendalaman terhadap sosok Anies Baswedan akan dilakukan secara detail hingga ada putusan final.
 
Terkait apakah Anies Baswedan perlu mengikuti UKK atau bisa langsung dicalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada), Halim menyebutkan semua pihak tetap mengikuti jalur yang ada.
 
Sehingga ditegaskan Halim yang terpenting dalam penetapan Bacakada adalah memilih calon pemimpin yang dapat memahami daerahnya dan dipilih oleh masyarakatnya.
 
Sebagaimana diketahui, sosok Anies Baswedan sudah diusulkan oleh DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta kepada DPP PKS dalam Pilgub DKI Jakarta pada 27 November 2024 mendatang.
 
Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) belum menentukan sikap apakah akan kembali mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta 2024 seperti yang mereka lakukan dalam Pilpres 2024.
 
Reporter : Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini