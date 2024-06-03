Nama Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan santer dijagokan untuk maju kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024.

Ketua Desk Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar menyebutkan tim teknis sudah berkomunikasi intensif dengan Anies Baswedan.

Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers terkait Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Kepala Daerah Lanjutan di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat pada Senin (3/6/2024).

Ia menyebutkan pendalaman terhadap sosok Anies Baswedan akan dilakukan secara detail hingga ada putusan final.

Terkait apakah Anies Baswedan perlu mengikuti UKK atau bisa langsung dicalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada), Halim menyebutkan semua pihak tetap mengikuti jalur yang ada.

Sehingga ditegaskan Halim yang terpenting dalam penetapan Bacakada adalah memilih calon pemimpin yang dapat memahami daerahnya dan dipilih oleh masyarakatnya.

Sebagaimana diketahui, sosok Anies Baswedan sudah diusulkan oleh DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta kepada DPP PKS dalam Pilgub DKI Jakarta pada 27 November 2024 mendatang.

Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) belum menentukan sikap apakah akan kembali mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta 2024 seperti yang mereka lakukan dalam Pilpres 2024.

Reporter : Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

