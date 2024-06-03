...

OKEZONE UPDATES: Bobotoh Pecahkan Kaca Mobil saat Konvoi hingga Wisata Seru Museum Transportasi

Yudi Handoyo, Jurnalis · Senin 03 Juni 2024 07:40 WIB
Okezone Updates dibuka dengan berita konvoi puluhan ribuan pemotor menyambut kedatangan tim Persib Bandung yang menjuarai Liga 1 Indonesia dinodai perilaku tidak terpuji oleh oknum suporter. Sejumlah oknum suporter memecahkan kaca mobil berpelat B yang terjebak di tengah-tengah konvoi. Peristiwa tersebut viral di media sosial.
 
Okezone Updates ditutup dengan berita wisata seru di Museum Transportasi di Kota Batu, Jawa Timur. Selain ada koleksi ratusan mobil klasik, Anda juga bisa menyaksikan aksi slalom mobil.
 
Host: Yudi Handoyo

Berita Terkait

