Kelompok suporter Persija, Jakmania, memadati lokasi final Final RCTI Premium Sports 2024 yang mempertemukan Persija Jakarta vs Selangor FC di Stadion JIS, Minggu (2/6) malam WIB.

Jakmania menyanyikan chants atau yel-yel sembari berjalan memasuki stadion. Tak sedikit juga Jakmania yang nonton langsung bersama istri dan anaknya.

Reporter: Andika Rachmansyah

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News