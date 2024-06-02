Kelompok suporter Persija, Jakmania, memadati lokasi final Final RCTI Premium Sports 2024 yang mempertemukan Persija Jakarta vs Selangor FC di Stadion JIS, Minggu (2/6) malam WIB.
Jakmania menyanyikan chants atau yel-yel sembari berjalan memasuki stadion. Tak sedikit juga Jakmania yang nonton langsung bersama istri dan anaknya.
Reporter: Andika Rachmansyah
Produser: Reza Ramadhan
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow