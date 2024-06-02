...

Seluruh Jemaah Gelombang Pertama Sudah di Makkah Kecuali yang Sakit

Reza Ramadhan, Jurnalis · Minggu 02 Juni 2024 17:04 WIB
Operasional layanan jemaah haji gelombang pertama di Madinah secara keseluruhan telah dilaksanakan. Kecuali jemaah yang masih dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan rumah sakit di Madinah. Seluruh jemaah di Madinah telah diberangkatkan ke Makkah untuk melaksanakan umrah wajib dan dilanjutkan menjalani tahapan puncak haji. 
 
PPIH Daerah Kerja Madinah, melepas rombongan terakhir Gelombang I dari Kloter BPN 07. Hingga Minggu, 2 Juni 2024 pukul 01.00 WIB, jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci berjumlah 154.410 orang yang terbagi dalam 393 kelompok terbang. 
 
