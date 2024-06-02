Inilah kerajinan tangan hasil karya pemuda asal Desa Kesongo, Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Sekilas tas, sendal, topi, gelang hingga kalung ini tampak terbuat dari bahan rotan dan bambu. Namun rupanya, barang-barang unik dan eksentrik tersebut justru terbuat dari eceng gondok.

Tanaman yang selama ini dianggap gulma itu mampu disulap Firman menjadi barang dengan nilai ekonomis. Firman mengaku mendapat ide ini setelah melihat tanaman liar tersebut memenuhi Danau Rawa Pening.

Beragam kerajinan tangan ini dibanderol mulai Rp70.000-Rp500.00 tergantung jenis batang dan ukuran. Dalam 1 bulan, Firman mampu meraup untung Rp30 juta karena kerajinan miliknya telah tembus ke luar negeri.

Kontributor: Lurisa Lulu

Produser: Akira AW

(fru)

