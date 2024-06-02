...

Berkah Musim Haji, Pusat Oleh-Oleh Khas Arab di Kota Cirebon Banjir Pesanan

Miftahudin, Jurnalis · Minggu 02 Juni 2024 08:31 WIB
Pusat oleh-oleh khas Arab di Kota Cirebon, Jawa Barat banjir pesanan, Minggu (2/6). Pesanan oleh-oleh ini nantinya diambil oleh jemaah haji setibanya dari Tanah Suci.
 
Adapun produk yang dijual berupa air zam-zam, kurma, kismis hingga perlengkapan salat. Jumlah pesanan pun bervariasi mulai dari 100 hingga 300 paket oleh-oleh haji. 
 
Jumlah pesanan tersebut meningkat 100 persen pada musim haji tahun 2024 ini . Hal ini dipilih jemaah haji dan keluarga jemaah karena harganya yang murah. 
 
Kontributor: Miftahudin 
Produser: Akira AW

(fru)

