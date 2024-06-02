Pusat oleh-oleh khas Arab di Kota Cirebon, Jawa Barat banjir pesanan, Minggu (2/6). Pesanan oleh-oleh ini nantinya diambil oleh jemaah haji setibanya dari Tanah Suci.

Adapun produk yang dijual berupa air zam-zam, kurma, kismis hingga perlengkapan salat. Jumlah pesanan pun bervariasi mulai dari 100 hingga 300 paket oleh-oleh haji.

Jumlah pesanan tersebut meningkat 100 persen pada musim haji tahun 2024 ini . Hal ini dipilih jemaah haji dan keluarga jemaah karena harganya yang murah.

Kontributor: Miftahudin

Produser: Akira AW

(fru)

