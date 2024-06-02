Inilah destinasi wisata mepet sawah yang tengah viral di media sosial. Lokasi destinasi ini berada di Desa Tempos, Gerung, Lombok Barat.

Wisata ini menjadi alternatif untuk dikunjungi wisatawan dari luar daerah Lombok Barat. Meski hanya buka pada Sabtu dan Minggu, namun wisata ini selalu dipadati pengunjung.

Berbagai jenis menu kuliner dengan harga terjangkau tersedia di tempat wisata ini. Pengunjung yang datang juga akan dimanjakan dengan hamparan sawah yang hijau dan indah.

Kontributor: Harikasidi

Produser: Akira AW

(fru)

