37 WNI yang Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji Ditangkap di Madinah

Fahmi Firdaus, Jurnalis · Minggu 02 Juni 2024 08:06 WIB
Polisi Arab Saudi kembali menangkap WNI yang menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Terbaru, 37 orang asal Makassar ditangkap di Madinah, Sabtu (1/6). Selain itu, pengemudi dan kenek busnya dari Yanan pun ditahan.
 
Dari hasil pemeriksaan, diketahui mereka menggunakan atribut haji palsu. Dari 37 orang itu, ada seorang koordinator berinisial SJ. Dia menggunakan visa multiple yang berlaku untuk 1 tahun.
 
Reporter: Fahmi Firdaus
Produser: Akira AW

(fru)

