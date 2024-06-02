Polisi Arab Saudi kembali menangkap WNI yang menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Terbaru, 37 orang asal Makassar ditangkap di Madinah, Sabtu (1/6). Selain itu, pengemudi dan kenek busnya dari Yanan pun ditahan.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui mereka menggunakan atribut haji palsu. Dari 37 orang itu, ada seorang koordinator berinisial SJ. Dia menggunakan visa multiple yang berlaku untuk 1 tahun.

Reporter: Fahmi Firdaus

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News