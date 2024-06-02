...

Gunung Ibu di Maluku Utara Kembali Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 7.000 Meter

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Minggu 02 Juni 2024 14:01 WIB
Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, kembali erupsi, Minggu (2/6). Gunung Ibu kembali erupsi sekitar pukul 12.45 WIT. 
 
Pusat PVMBG melaporkan tinggi letusan 7.000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat.
 
Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 373 detik.
 
Sumber: BNPB 
Produser: Akira AW

(fru)

