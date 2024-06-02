Orang tua Pegi Setiawan kecewa lantaran tidak bisa menemui anaknya saat berkunjung ke Polda Jabar. Menurut Ibu Pegi, Kartini dirinya tidak diizinkan bertemu anaknya karena bukan hari besuk.

Menurut rencana, Selasa (4/6) depan, Kartini akan kembali ke Polda untuk menjenguk anaknya. Kartini mengaku dirinya ingin memberikan semangat kepada anaknya yang ditahan di Polda Jabar.

