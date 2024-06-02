...

Datang di Luar Jam Besuk, Ibu Pegi Setiawan Kecewa Gagal Bertemu Sang Anak

Toiskandar, Jurnalis · Minggu 02 Juni 2024 13:30 WIB
Orang tua Pegi Setiawan kecewa lantaran tidak bisa menemui anaknya saat berkunjung ke Polda Jabar. Menurut Ibu Pegi, Kartini dirinya tidak diizinkan bertemu anaknya karena bukan hari besuk.
 
Menurut rencana, Selasa (4/6) depan, Kartini akan kembali ke Polda untuk menjenguk anaknya. Kartini mengaku dirinya ingin memberikan semangat kepada anaknya yang ditahan di Polda Jabar.
 
Kontributor: Toiskandar 
Produser: Akira AW

(fru)

