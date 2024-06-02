...

OKEZONE UPDATES: Pegi & 8 Terpidana Bukan Geng Motor? hingga Persib Juara Championship Series Liga 1

Yudi Handoyo, Jurnalis · Minggu 02 Juni 2024 07:30 WIB
Okezone Updates dibuka dengan berita 4 geng motor di Cirebon yang menegaskan, 8 terpidana dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, bukan bagian dari mereka. Mereka juga menekankan tidak ada perseteruan yang terjadi di antara 4 kelompok tersebut. Sementara siswa belajar di masjid karena sekolah mereka rusak akibat banjir bandang di Tanah Datar, Sumbar.
 
Okezone Updates ditutup dengan berita olahraga, di mana Persib Bandung berhasil menjadi juara championship series Liga 1 usai mengalahkan Madura United lewat skor 3-1 (agregat 6-1).
 
Host: Yudi Handoyo

Berita Terkait

