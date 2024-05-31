...

Toko Kaset Musik Tersembunyi di Pojok Sunyi Jakarta

Tim Liputan iNews, Jurnalis · Jum'at 31 Mei 2024 14:30 WIB
Sebuah toko tersembunyi di balik megahnya bangunan mal di Jakarta Selatan, menjual kaset musik. Berdiri sejak tahun 2014, toko ini menjual kaset musik dari berbagai aliran.
 
Harga kaset musik di sini dijual bervariasi, tergantung tingkat kesulitan mendapatkannya. Namun, umumnya berkisar Rp50 ribu per kaset.
 
Tak hanya menjual kaset, di kawasan ini para pembeli juga bisa berburu CD dan Vinyl (piringan hitam).
 
