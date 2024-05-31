Empat remaja putri terlibat duel 2 lawan 2 disaksikan puluhan temannya di Kawasan Cakung, Jakarta Timur. Baku hantam dengan tangan kosong ini diduga dipicu cekcok usai menonton pertandingan sepak bola.

Sebelum 4 remaja putri ini duel, remaja laki - laki lainnya juga sempat terlibat duel. Kini petugas keamanan telah disiagakan di beberapa titik untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak lagi terulang.

Kontributor: Rio Manik

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News