Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas kenalkan Calon Wali Kota (Cawalkot) Depok 2024 dari PAN yakni Anggota DPR RI Dapil VI Jawa Barat Depok-Bekasi, Intan Fauzi.

Zulhas pun secara tidak langsung menyinggung Depok yang terus dipimpin Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Zulhas pun menyebut akan menyaingi dominasi PKS itu dengan mencalonkan Intan Fauzi.

Sementara Intan Fauzi merespons perintah langsung Zulhas dengan mengatakan Samina Wa Athona yang memiliki arti 'kami dengar dan patuh'. Intan mempersilahkan masyarakat terutama warga Depok menginterpretasikan pernyataan Zulhas.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News