Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil hingga musisi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jumat (31/5/2024). Puluhan anak muda ini membawa beragam macam poster dan spanduk. Aksi unjuk rasa ini mengecam tindakan Israel yang terus melancarkan serangannya ke wilayah Rafah, Palestina.

Selain menyampaikan solidaritas kepada masyarakat Palestina, massa juga mengaku akan mengirim petisi kepada Menteri Luar Negeri hingga Presiden Jokowi dan Prabowo. Untuk melancarkan aksi lebih kongkrit dalam mengecam tindakan Amerika dan Israel ke Palestina.

Rencananya aksi serupa akan terus digelar sampai zionis Israel menghentikan aksi serangannya ke Palestina.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser : Febry Rachadi

