Puluhan Pramudi Trans Jabodetabek Gelar Aksi Unjuk Rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 31 Mei 2024 18:00 WIB
Puluhan Pramudi Trans Jabodetabek Perum Damri menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dinas Tenaga Kerja, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (31/05).
 
Aksi tersebut digelar untuk mengadukan nasib mereka terkait pemotongan uang makan sebesar Rp55,000 per hari yang terjadi sejak bulan Maret lalu.
 
Meski  telah bermediasi dengan pihak perusahaan namun mereka mengaku permasalahan ini tak membuahkan hasil.
 
Selain permasalahan pemotongan uang makan, mereka juga mendesak Dinas Ketenagakerjaan DKI bisa melakukan mediasi terkait pembayaran upah dibawah UMR.
 
