Puluhan Pramudi Trans Jabodetabek Perum Damri menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dinas Tenaga Kerja, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (31/05).

Aksi tersebut digelar untuk mengadukan nasib mereka terkait pemotongan uang makan sebesar Rp55,000 per hari yang terjadi sejak bulan Maret lalu.

Meski telah bermediasi dengan pihak perusahaan namun mereka mengaku permasalahan ini tak membuahkan hasil.

Selain permasalahan pemotongan uang makan, mereka juga mendesak Dinas Ketenagakerjaan DKI bisa melakukan mediasi terkait pembayaran upah dibawah UMR.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Rani Stones Sanjaya

(fru)

