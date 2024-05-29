...

102 Ribu Jemaah Haji Indonesia Telah Tiba di Tanah Suci

Suhud Noor Fadli, Jurnalis · Rabu 29 Mei 2024 14:00 WIB
Jumlah jamaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah suci Madinah dan Makkah berjumlah 102 ribu orang. Berdasarkan data Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Sabtu, 25 Mei 2024 pukul 21.00 Waktu Arab Saudi (WAS) atau Ahad 26 Mei 2024 pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), jamaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci berjumlah 102.104 orang. Mereka terbagi dalam 259 kelompok terbang (kloter) dari 13 embarkasi haji di tanah air.
 
