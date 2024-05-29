Jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia di tanah suci saat ini mencapai 24 orang, Rabu (29/5). Mayoritas jemaah yang meninggal dunia adalah mereka yang telah lanjut usia dan risiko tinggi.

Jemaah yang meninggal umumnya terkena serangan jantung, klinik kesehatan haji Indonesia telah mendeteksi lebih dini pasien berisiko tinggi, terutama jantung untuk mengurangi resiko kematian jemaah haji.

Reporter: Fahmi Firdaus

