24 Jemaah Haji Indonesia Wafat di Tanah Suci, Mayoritas Terkena Serangan Jantung

Fahmi Firdaus, Jurnalis · Rabu 29 Mei 2024 21:29 WIB
Jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia di tanah suci saat ini mencapai 24 orang, Rabu (29/5). Mayoritas jemaah yang meninggal dunia adalah mereka yang telah lanjut usia dan risiko tinggi.
 
Jemaah yang meninggal umumnya terkena serangan jantung, klinik kesehatan haji Indonesia telah  mendeteksi lebih dini pasien berisiko tinggi, terutama jantung untuk mengurangi resiko kematian jemaah haji.
 
Reporter: Fahmi Firdaus

(mhd)

