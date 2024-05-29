...

Kejagung Benarkan Tangkap Anggota Densus 88, Ditemukan Profiling Febri Ardiansyah di Ponselnya

Irfan Maruf, Jurnalis · Rabu 29 Mei 2024 20:15 WIB
Kejaksaan Agung membenarkan adanya anggota Polri dari Densus 88 yang melakukan penguntitan kepada Jampidsus Febri Ardiansyah. Saat peristiwa, tim pengawal Jampidsus melakukan penangkapan terhadap seorang anggota Densus 88.
 
Setelah itu, dilakukan pengecekan tehadap ponsel anggota Densus 88 ditemukan fakta adanya profiling Febri Ardiansyah sebagai target operasi. Sebelumnya, Jampidsus Febrie Ardiansyah yang sempat dibuntuti anggot Densus 88 ketika hendak makan malam, Minggu, 19 Mei 2024.
 
Reporter: Irfan Ma'ruf

(mhd)

