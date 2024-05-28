Ratusan peserta ambil bagian dalam event bersepeda skala internasional, Tour of Baturraden. Peserta berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan ada sejumlah peserta berasal dari luar negeri.

Ada dua kategori dalam lomba ini, yakni yang berjarak tempuh 97 kilometer dan 117 kilometer.

Tour of Baturraden diharapkan menjadi agenta tahunan dan menjadi agenda olahraga sepeda nasional bahkan internasional.

Kontributor: Saladin Ayyubi

