Rudi, ayah Pegi Setiawan tiba tiba mendatangi rumah di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Selasa (28/5). Rencananya tim kuasa hukumnya akan membawa bapak dari Pegi Setiawan ke Bandung

Belum diketahui tujuan kuasa hukum membawa Rudi ke Bandung untuk pemeriksaan atau perlindungan hukum. Namun, Rudi membantah kalau dirinya menggati nama Pegi Setiawan dengan nama Robi yang selama ini disampaikan polisi. Sang ayah mengungkap jika pada waktu kejadian, Pegi berada di Bandung bersama dirinya.

Kontributor: Miftahudin

