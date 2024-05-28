Kebakaran hebat terjadi di kawasan Pasar Krian, Sidoarjo, Selasa (28/05) siang. Sebuah toko elektronik dan bahan bangunan yang tidak jauh dari Pasar Krian ludes terbakar.

Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas terpaksa menutup arus lalu lintas untuk mempermudah aktivitas memadamkan api.

Kebakaran diduga kuat akibat korsleting listrik yang berada toko tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Reporter: Pramono

Produser: Febry Rachadi

