Mentan Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan uang tunai senilai Rp410 miliar lebih untuk membantu memulihkan sektor pertanian pasca banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di 7 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Bantuan yang diserahkan antara lain benih hortikultura, perkebunan, pupuk dan alat mekanisasi pertanian. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan seluruh petani akan dapat kembali bertani dan meningkatkan hasil produksinya.

Kontributor: Yoel Yusvin

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News