Presiden Joko Widodo mengaku telah memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk berbicara mengenai dugaan penguntitan terhadap Jampidsus.

Hal ini disampaikan Jokowi, Senin (27/5/2024). Terkait arahan yang diberikan, Jokowi meminta menanyakan langsung kepada Kapolri ataupun Jaksa Agung.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit sendiri mengatakan bahwa Polri dan Kejagung tak ada masalah. Namun ia menghindar saat ditanya tentang arahan dari Jokowi

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

