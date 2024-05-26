...

Tim Liputan iNews, Jurnalis · Minggu 26 Mei 2024 11:00 WIB
Kawasan objek wisata di Lembang, Bandung Barat ini jadi salah satu lokasi favorit warga menghabisi waktu libur panjang akhir pekan. Di sini, pengunjung anak-anak maupun dewasa bisa memberi makan langsung satwa domba yang lucu. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan hewan-hewan lainnya.
 
Di objek wisata ini, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk, dengan ragam spot foto menarik. Hanya dengan Rp35 ribu Anda sudah bisa menikmati pengalaman liburan ke objek wisata ini.
 
Sementara di Grobogan, Jateng, terdapat wisata terapi air yang mengalir langsung dari sumber mata air. Sumber mata air di sini mengandung zat yang baik untuk kesehatan kulit. 
 
Tiket masuknya juga terjangkau, hanya Rp15 ribu per orang.
 
