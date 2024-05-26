...

Suasana Haru Selimuti Pemberangkatan Calon Jemaah Haji di Kabupaten Gunungkidul

Kismaya Wibowo, Jurnalis · Minggu 26 Mei 2024 10:41 WIB
Suasana haru keluarga menyelimuti proses keberangkatan calon jemaah haji di Kabupaten Gunungkidul. Sebanyak 319 calon jemaah haji asal Gunungkidul diberangkatkan dari Masjid Agung Al Ikhlas Woonosari.
 
Dari jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 52 itu, empat di antaranya berasal dari Yogyakarta. Seluruh calon jemaah haji ini nantinya akan melakukan transit di Asrama Haji Solo, Jawa Tengah.
 
Setibanya di Asrama Haji Sol0, calon jemaah haji akan melakukan tes kesehatan terakhir. 
 
