Suasana haru keluarga menyelimuti proses keberangkatan calon jemaah haji di Kabupaten Gunungkidul. Sebanyak 319 calon jemaah haji asal Gunungkidul diberangkatkan dari Masjid Agung Al Ikhlas Woonosari.

Dari jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 52 itu, empat di antaranya berasal dari Yogyakarta. Seluruh calon jemaah haji ini nantinya akan melakukan transit di Asrama Haji Solo, Jawa Tengah.

Setibanya di Asrama Haji Sol0, calon jemaah haji akan melakukan tes kesehatan terakhir.

