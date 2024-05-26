PT KCIC membukukan penjualan tiket Kereta Cepat Whoosh sebesar 100.000 selama libur panjang Waisak. Jumlah tiket diperkirakan masih akan bertambah, seiring penjualan masih berlangsung. Jumlah penumpang tertinggi terjadi pada Rabu (22/5/2024) dengan total mencapai 21.267 penumpang.

Sebanyak 80 persen penumpang Whoosh dari Stasiun Halim turun di Stasiun Padalarang dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KA Feeder.

Reporter: Suparjo Ramalan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News