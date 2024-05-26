Anak mantan bupati dan wakil bupati Cirebon, Ramadhani Purwadi Sastra membantah tudingan dari warganet bahwa dirinya salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki.

Ia menegaskan, dirinya masih duduk di bangku kelas 5 SD saat peristiwa pembunuhan. Hal ini ia sampaikan di kediamannya di daerah Jakarta Timur, Minggu (26/5).

Sang kakak sulung Ramadhani, Satria Robi Saputra, menegaskan adiknya dikait-kaitkan lantaran nama adikmya memiliki kesamaan dengan salah satu pembunuh Vina dan Eki bernama "Dani".

Reporter: Rizky Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

