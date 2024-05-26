...

Nekat! Dua Kelompok Remaja Bersajam Tawuran di Tengah Ruas Tol JORR

Rio Manik, Jurnalis · Minggu 26 Mei 2024 08:49 WIB
Dua kelompok remaja nekat melakukan aksi tawuran di tengah ruas Tol JORR, Cakung, Jaktim. Para pelaku turut dilengkapi dengan senjata tajam berukuran besar, Minggu (26/5) dini hari. 
 
Aksi tawuran ini terjadi diduga hanya karena saling ejek antar dua kelompok. Kemudian mereka berjanjian melalui media sosial untuk melakukan aksi tawuran tersebut.
 
Aksi nekat para pelaku ini sangat membahayakan, khususnya bagi para pengendara mobil. Akibatnya, warga pun resah dan khawatir menjadi korban salah sasaran dalam aksi ini. 
 
Reporter: Rio Manik 
Produser: Akira AW

(fru)

