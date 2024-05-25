Penyanyi asal Islandia, Laufey tampil memukau dan elegan di Java Jazz Festival 2024, Jumat (24/5).

Terdapat momen unik usai ia membawakan lagu hits-nya, Magnolia. Seorang gadis kecil memberikan hadiah dua boneka kepadanya. Melihat dua bonekanya diterima Laufey, bocah itu pun begitu girang.

Laufey sendiri akan tampil dua hari yakni Jumat dan Sabtu, 24-25 Mei 2024 di Java Jazz Festival 2024 ini.

Reporter: Annastasya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

