Ibadah Haji Tahun 2024 Gunakan Smart Card

Fahmi Firdaus, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 16:00 WIB
Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan penggunaan smart card atau kartu pintar dalam proses ibadah haji tahun 2024.
 
Jemaah haji Indonesia diminta membawa smart card selama berada di Tanah Suci, terutama pada puncak haji di Armuzna.
 
Smart card ini merupakan implementasi pelaksanaan peraturan Arab Saudi yang mengeluarkan fatwa bahwa orang yang berhaji tanpa izin hukumnya berdosa.
 
Liputan: Fahmi Firdaus dan Media Center Haji 2024 

(fru)

