Hampir setiap hari Khumaidi (48) berangkat ke tempat pembuangan akhir sampah di Mojokerto, Jawa Timur. Khumaidi dan istrinya, Siti Fatimah (45), memulung sampah di TPA. Berbagai jenis sampah hasil memulung kemudian disetorkan ke pengepul.

Dari hasil memulung sampah, Khumaidi menyisihkan Rp72 ribu tiap hari untuk biaya haji. Keuletan pasutri ini akhirnya mengantarkannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.

Khumaidi dan istri akan berangkat pada 38 Mei 2024.

Kontributor: Solahudin

(fru)

