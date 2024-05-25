...

Kakak Vina Cirebon Bersyukur Satu DPO Pelaku Kasus Pembunuhan Adiknya Tertangkap

Toiskandar, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 22:08 WIB
Tertangkapnya Pegi Setiawan alias Perong, DPO kasus tewasnya Vina dan Eki ditanggapi rasa syukur keluarga Vina di Kelurahan Kesenden, Kota Cirebon. Kakak Vina, Marlina mengungkapkan apresiasinya kepada pihak kepolisian yang sudah membekukkan satu dari tiga DPO.
 
Dirinya minta keadilan untuk adiknya yang selama 8 tahun kasusnya tenggelam. Sang kakak pun berharap dua DPO yang masih buron bisa segera menyusul ditangkap.
 
Produser: Febry Rachadi
Kontributor: Toiskandar

(mhd)

