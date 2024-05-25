Tertangkapnya Pegi Setiawan alias Perong, DPO kasus tewasnya Vina dan Eki ditanggapi rasa syukur keluarga Vina di Kelurahan Kesenden, Kota Cirebon. Kakak Vina, Marlina mengungkapkan apresiasinya kepada pihak kepolisian yang sudah membekukkan satu dari tiga DPO.

Dirinya minta keadilan untuk adiknya yang selama 8 tahun kasusnya tenggelam. Sang kakak pun berharap dua DPO yang masih buron bisa segera menyusul ditangkap.

Produser: Febry Rachadi

Kontributor: Toiskandar

(mhd)

