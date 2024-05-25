Seorang wisatawan tewas tenggelam terseret ombak saat mandi di Pantai Jetis, Cilacap, Jawa Tengah. Korban bernama Ali Fakih (13) asal Banyumas dinyatakan hilang sejak Kamis lalu akibat diterjang gelombang tinggi laut.

Jenazah korban baru ditemukan sejauh 300 meter dari lokasi kejadian setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama tiga hari. Jenazah korban dievakuasi ke Puskesmas Nusawungu guna dilakukan pemeriksaan.

Selanjutnya, korban akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Heri Susanto

(mhd)

