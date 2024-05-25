...

Pipa Minyak Pertamina di Sebapo Muaro Jambi Mengalami Kebocoran, Warga Khawatir Cemari Lingkungan

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 18:00 WIB
Pipa minyak mentah milik Pertamina mengalami kebocoran di kilometer 18 Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi. Minyak mentah tampak menggenangi kolam pemancingan ikan milik warga. Banyaknya tumpahan minyak mentah berwarna hitam pekat membuat ikan-ikan di kolam pemancingan tersebut mati.
 
Kebocoran pipa saluran minyak mentah ini terjadi sejak Selasa lalu hingga kini. Meski pihak Pertamina terus berupaya melakukan penyedotan. Namun tumpahan minyak mentah masih ada dan mencemari permukiman warga.
 
Warga meminta pertanggungjawaban pihak Pertamina untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, warga juga berharap tumpahan minyak mentah dapat segera dipindahkan agar terhindar dari terjadinya potensi kebakaran.
 
