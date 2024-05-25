Banjir merendam Jalan Masjid Almakmur, Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Banjir terjadi sejak Sabtu (25/5) dini hari akibat luapan Kali Ciliwung. Setidaknya 143 jiwa terdapak akibat banjir ini.

Lokasi ini memang menjadi daerah langganan banjir. Bahkan ketika Bogor maupun Depok terjadi hujan lebat dipastikan akan terjadi banjir di kawasan ini.

Reporter: Irfan Maruf

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

