Puluhan pengungsi rohingya kembali memasuki wilayah Kabupaten Langkat, Sumut, Jumat (24/5). Sebanyak 51 orang pengungsi Rohingya ini terlihat masyarakat keluar dari dalam hutan mangrove yang berada di Desa Kwala Langkat.

Para pengungsi yang diusir dari Malaysia ini datang menggunakan satu unit kapal kayu bermotor. Keberadaan puluhan pengungsi Rohingnya ini membuat masyarakat resah dan ketakutan.

Pemerintahan desa mendata jumlah pengungsi dan memberikan logistik berupa air dan makanan dan pencari tempat relokasi sementara.

Reporter: Muhammad Hijrah Lubis

Produser: Reza Ramadhan

