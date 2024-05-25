...

Diusir dari Malaysia, 51 Pengungsi Rohingya Masuk ke Langkat

Muhammad Hijrah Lubis, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 11:14 WIB
A A A
Puluhan pengungsi rohingya kembali memasuki wilayah Kabupaten Langkat, Sumut, Jumat (24/5). Sebanyak 51 orang pengungsi Rohingya ini terlihat masyarakat keluar dari  dalam hutan mangrove yang berada di Desa Kwala Langkat.
 
Para pengungsi yang diusir dari Malaysia ini datang menggunakan satu unit kapal kayu bermotor. Keberadaan puluhan pengungsi Rohingnya ini membuat masyarakat resah dan ketakutan.
 
Pemerintahan desa mendata jumlah pengungsi dan memberikan logistik berupa air dan makanan dan pencari tempat relokasi sementara.
 
Reporter: Muhammad Hijrah Lubis
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini