...

Viral, Wanita di Deli Serdang 10 Tahun Kumpulkan Bola-Bola dari Tanah Liat di Dalam Rumah

Amiruddin, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 09:08 WIB
A A A
Inilah video viral di media sosial seorang wanita di Deli Serdang mengumpulkan bola-bola dari tanah liat di dalam rumahnya.
 
Seluruh isi rumahnya dipenuhi bola-bola dari tanah liat. Mulai dari teras rumah, ruang tamu hingga dapur dipenuhi bola-bola tersebut.
 
Kelakuan unik ini dilakukan pemilik rumah Ana sejak sepuluh tahun yang lalu setelah suaminya meninggal dunia dan mengalami depresi hingga ia mendapat bisikan gaib.
 
Tanah untuk membuat bola-bola tersebut diambil dari sebelah rumahnya. Setiap pagi dan sore ia selalu membuat bola-bola tersebut.
 
Reporter: Amiruddin
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

