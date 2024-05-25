Inilah video viral di media sosial seorang wanita di Deli Serdang mengumpulkan bola-bola dari tanah liat di dalam rumahnya.
Seluruh isi rumahnya dipenuhi bola-bola dari tanah liat. Mulai dari teras rumah, ruang tamu hingga dapur dipenuhi bola-bola tersebut.
Kelakuan unik ini dilakukan pemilik rumah Ana sejak sepuluh tahun yang lalu setelah suaminya meninggal dunia dan mengalami depresi hingga ia mendapat bisikan gaib.
Tanah untuk membuat bola-bola tersebut diambil dari sebelah rumahnya. Setiap pagi dan sore ia selalu membuat bola-bola tersebut.
Reporter: Amiruddin
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
