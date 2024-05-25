Sejumlah Komisioner LPSK mendatangi saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon, Aep. LPSK menawarkan perlindungan karena Aep dianggap memiliki informasi penting pengungkapan kasus.

Pertemuan kali ini baru dalam tahap berdiskusi mendengarkan keterangan dari saksi.

Untuk saat ini, saksi kunci Aep belum memberikan jawaban untuk menerima penawaran tersebut. Sehingga LPSK masih terus akan menjajaki hal tersebut.

Reporter: Ahmad Jauhari Lutfi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News