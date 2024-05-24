Seorang remaja tewas usai terlibat tawuran di Jalan Sutera Utama, Tangerang Selatan, Banten.

Dengan menggunakan senjata tajam, kedua kelompok remaja ini saling serang bahkan hingga masuk kepermukiman warga. Remaja yang belum diketahui identitasnya ini tewas mengenaskan karena menderita luka bacok.

Warga mengimbau polisi agar aktif melakukan patroli terutama di malam hari untuk mengantisipasi adanya tawuran.

Kontributor: Nunung Purnomo

