Jutaan umat muslim di dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci Makkah untuk menjalankan ibadah haji tahun ini. Operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun ini dimulai sejak 12 Mei 2024.

Jumlah jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini sebanyak 241 ribu orang, atau yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji.

Penting bagi calon jemaah haji memastikan keamanan dan kenyamanan selama beribadah. Berikut tips aman dan nyaman dalam berhaji.

