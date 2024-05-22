Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin meminta polisi segera mengusut tuntas kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon.

Kasus pembunuhan disertai pemerkosaan Vina dan pacarnya Eki yang diduga dilakukan geng motor terjadi 8 tahun yang lalu. Dari 11 pelaku, polisi hanya berhasil menangkap 8 orang dan 3 diantaranya buron hingga kini.

Kasus kembali menjadi perhatian masyarakat usai kisah tragis Vina diangkat menjadi sebuah film. Sebelumnya, Polisi telah berhasil menangkap 1 dari 3 DPO pembunuhan Vina bernama Pegi Setiawan alias Perong.

Kontributor: Ervan David

(rns)

