Pj Gubernur Jabar Dorong Polisi Ungkap Kasus Pembunuhan Vina Hingga Tuntas

Ervan David, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2024 21:45 WIB
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin meminta polisi segera mengusut tuntas kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon.
 
Kasus pembunuhan disertai pemerkosaan Vina dan pacarnya Eki yang diduga dilakukan geng motor terjadi 8 tahun yang lalu. Dari 11 pelaku, polisi hanya berhasil menangkap 8 orang dan 3 diantaranya buron hingga kini.
 
Kasus kembali menjadi perhatian masyarakat usai kisah tragis Vina diangkat menjadi sebuah film. Sebelumnya, Polisi telah berhasil menangkap 1 dari 3 DPO pembunuhan Vina bernama Pegi Setiawan alias Perong.
 
