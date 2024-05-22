Polisi menggeledah rumah Pegi Setiawan alias Perong salah satu DPO pembunuhan Vina dan Eki yang telah tertangkap.

Penggeledahan dilakukan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Rabu (22/5) untuk mencari barang bukti pembunuhan sejoli Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sebelumnya, Pegi alias perong menjadi buron selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon.

Kontributor: Toiskandar

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News