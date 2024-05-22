...

Mahalnya UKT di Sejumlah Perguruan Tinggi, Begini Respons Wapres Maruf Amin

Binti Mufarida, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2024 16:30 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memberikan respons terkait mahalnya UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri yang menuai polemik
 
Hal tersebut disampaikan Wapres di sela kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (22/5/2024)
 
Ia meminta Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak dibebankan kepada mahasiswa semuanya
 
Wapres juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi yang berstatus PTNBH juga harus bertanggung jawab untuk tidak membebani biaya mahasiswa
 
Reporter : Binti Mufarida
Produser : Febry Rachadi

Berita Terkait

