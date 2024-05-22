Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memberikan respons terkait mahalnya UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri yang menuai polemik

Hal tersebut disampaikan Wapres di sela kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (22/5/2024)

Ia meminta Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak dibebankan kepada mahasiswa semuanya

Wapres juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi yang berstatus PTNBH juga harus bertanggung jawab untuk tidak membebani biaya mahasiswa

Reporter : Binti Mufarida

Produser : Febry Rachadi

