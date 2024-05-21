...

Berkah Musim Haji, Produsen Serbuk Jahe Kemasan di Jombang Banjir Pesanan

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2024 10:00 WIB
Berkah musim haji dirasakan oleh Dwi Sri Indah, produsen serbuk jahe kemasan. Lokasi di Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 
 
Dewi Sri Indah mengaku ia kebanjiran pesanan dari para jemaah calon haji. Mereka memesan serbuk jahe kemasan karena lebih praktis dan mudah dibawa.
 
Harga serbuk jahe kemasan ini dijual Rp27.000 hingga Rp36.000 per kemasan. Pada hari biasa, Dewi Sri Indah dapat memproduksi rata-rata 50 kilogram jahe. Namun di musim haji ini, produksinya meningkat hingga 70 kilogram jahe. 
 
