Dua jemaah haji asal Jawa Timur diamankan askar atau pasukan pengamanan tanah suci karena membentangkan spanduk di area Masjid Nabawi.

Kedua jemaah akhirnya berhasil dibebaskan setelah petugas penyelenggara ibadah haji melakukan negosiasi dengan askar.

Usai kejadian tersebut, PPIH Embarkasi Surabaya akan meningkatkan pengawasan pada barang bawaan jemaah calon haji termasuk sosialisasi larangan membentangkan bendera ataupun banner serta berkerumun lebih dari 5 orang di Masjid Nabawi.

