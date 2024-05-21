Dapur haji embarkasi Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan ribuan paket makanan bagi para jemaah haji setiap harinya. Pada musim haji tahun ini, petugas dapur haji memprioritaskan makanan yang mudah dicerna bagi jemaah lansia.

Petugas memastikan porsi makanan jemaah sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Petugas dapur haji juga menerima pemesanan makanan bagi jemaah lansia.

Kontributor: Rahmat Hidayat

(fru)

