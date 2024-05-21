...

12 Tahun Nabung Hasil Jual Ikan, Nelayan di Semarang Naik Haji

Kristadi, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2024 10:41 WIB
Inilah sosok Sunardi warga Tambak Lorok, Semarang yang bekerja sebagai nelayan. 12 tahun menabung dari hasil jual ikan, Sunardi dan istri akhirnya berangkat haji.
 
Sunardi berangkat pagi hingga malam demi mencapai cita-citanya menunaikan ibadah haji. Sundari mengaku sempat pesimis bisa berangkat haji mengingat penghasilnya tidak menentu. 
 
Sunardi dan istri tercatat dalam kloter 42 yang diberangkatkan dari Islamic Center Manyaran.
 
Kontributor: Kristadi 
Produser: Akira AW

