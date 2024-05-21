Inilah sosok Sunardi warga Tambak Lorok, Semarang yang bekerja sebagai nelayan. 12 tahun menabung dari hasil jual ikan, Sunardi dan istri akhirnya berangkat haji.

Sunardi berangkat pagi hingga malam demi mencapai cita-citanya menunaikan ibadah haji. Sundari mengaku sempat pesimis bisa berangkat haji mengingat penghasilnya tidak menentu.

Sunardi dan istri tercatat dalam kloter 42 yang diberangkatkan dari Islamic Center Manyaran.

Kontributor: Kristadi

Produser: Akira AW

