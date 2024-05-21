...

OKEZONE UPDATES: Bule Nyasar ke Pesantren hingga NCT Dream Gebrak GBK

Camar Haenda, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2024 08:00 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video pesawat latih jatuh di BSD, Tangerang, Banten. Akibat kejadian tersebut, tiga orang tewas di lokasi. Berikutnya, video viral bule menyasar ke pondok pesantren di Bangkalan, Madura. Mereka mengira bangunan pondok pesantren tersebut hotel.
 
Okezone Updates ditutup oleh NCT Dream yang kembali menggelar konser di Jakarta. Konser digelar di Gelora Bung Karno pada Sabtu malam lalu.
 
Host: Camar Haenda

