Pasca banyaknya laporan kecelakaan di jalan layang Ciroyom, Bandung, Jawa Barat. Warga setempat melakukan blokade akses jalan flyover tersebut, Selasa (21/5).

Aksi ini karena warga kesal dengan banyaknya pengendara yang mengalami kecelakaan. Jalan flyover tersebut diketahui kurang adanya rambu lalu lintas di sepanjang jalan.

Tikungan yang tajam di atas jalan layang juga menyebabkan banyak pengendara terjatuh. Hal itu juga membuat Polrestabes Bandung meninjau langsung jalan layang tersebut.

Kontributor: Ervan David

Produser: Akira AW

(fru)

